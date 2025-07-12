Президент Ла Ліги Хав’єр Тебас відповів на різку заяву воротаря Реала Тібо Куртуа, який публічно розкритикував рішення не переносити стартовий матч сезону 2025/26 для мадридців.

Реал вимагає перенести стартовий матч Ла Ліги через унікальну причину

Після розгрому від ПСЖ у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025 (0:4), бельгієць висловив невдоволення роботою керівника ліги. "Наприкінці все з Ла Лігою завжди однаково. Чути такі коментарі від президента – я такого не бачив ні в Італії, ні в Англії, ні в НБА. Можливо, Тебасу не подобається Клубний чемпіонат світу, але він існує. Ми тут, і здається, що цей пан хоче дуже багато уваги. Я не бачив, щоб якийсь інший президент ліги так висловлювався", – цитує Куртуа Marca.

Зі свого боку, Тебас відповів зірковому бельгійцю: "Це не рішення Ла Ліги. Не потрібно нічого змінювати. ПСЖ нічого не переносить у Франції, Челсі – в Англії також. Реал Мадрид хотів 21 день на підготовку. Мав би 21, матиме 20. Не думаю, що через один день вони програють Осасуні".

Також Тебас наголосив, що команда вже отримала певне сприяння: матч 1-го туру заплановано на 19 серпня – вівторок, щоб дати хоч трохи більше часу після участі в КЧС. Ла Ліга вважає, що цього достатньо й немає підстав для перенесення гри.

ПСЖ вийшов у фінал Клубного ЧС-2025, влаштувавши швидкісний розгром Реала – Дембеле оформив гол+пас