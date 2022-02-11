"RSPCA (королівське суспільство щодо запобігання жорстокому поводженню з тваринами, – прим.) навчить Зума, як поводитися з тваринами. Курт сповнений каяття. Іноді треба вміти прощати. Він сподівається, що публіка вибачить цей поганий вчинок.

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Раніше не було нічого подібного. Сподіваюся, у нас більше ніколи не буде таких інцидентів. Ми дуже розчаровані. Всі новини про Вест Хем в останні роки були хорошими. Ми гарна команда. Мені сумно, що ми втратили концентрацію по ходу дуже гарного сезону", – наводить слова Мойєса журналіст Саймон Стоун.

Нагадаємо, брат Зума опублікував відео, на якому одноклубник Ярмоленка жорстоко б'є власну кішку. Гравець Вест Хема публічно попросив вибачення, але це не врятувало його від осуду, штрафів та проблем.

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