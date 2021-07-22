Ворскла стартувала в 2-му раунді кваліфікації ЛК 2021/22 поєдинком у Фінляндії проти місцевого КуПС. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція КуПС – Ворскла на "Футбол 24" стартував о 19:00 за Києвом. Також гру транслює телеканал "Футбол 2". Це перший поєдинок для українських команд у єврокубковому сезоні 2021/22. Ворскла розпочала свій шлях із другого раунду Ліги конференцій, а КуПС вже пройшов одного суперника. Фіни здолали вірменський Ноа – 0:1, 5:0.

КуПС – Ворскла: анонс матчу Ліги конференцій

Поєдинком проти КуПС Ворскла першою з українських клубів розпочала сезон 2021/22. Вже 26 липня підопічні Юрія Максимова стартують і в УПЛ матчем зі СК Дніпро-1. Що стосується фінської команди, то підопічні Сімо Валакарі після 12-ти турів чемпіонату йдуть на другому місці турнірної таблиці.

Стартові склади на матч КуПС – Ворскла

КуПС: Крейдль – Хямяляйнен, Томас, Тойвомякі, Карільйо – Боатенг, Себбан – Узочукву, Поповіч, Ніссіля – Удо.

Запасні: Ріссанен, Ніба, Рангел, Ікауніекс, Юрю, Ярвінен, Пірттійокі, Хейнонен, Хаарала.

Ворскла: Різник – Чеснаков, Яворський, Бондаренко – Пердута, Скляр, Пуцлін, Тілль, Якубу – Кане – Степанюк.

Запасні: Ткаченко, Ісенко, Луїзао, Пешіч, Кравчук, Челядін, Есеола, Кушніренко, Коджові, Вакула.

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