КуПС – Ворскла: поєдинок Ліги конференцій розсудить білоруська бригада арбітрів
18 липня 13:06 - Читать на русском
УЄФА оголосив рефері, які працюватимуть у поєдинку між фінською та українською командами.
Поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги конференцій між КуПС та Ворсклою обслуговуватиме бригада арбітрів з Білорусі на чолі з Дмитром Дмитрієвим, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Допомагати на лініях йому будуть Денис Ємельянчиков і Антон Ігнатюк. Роль четвертого арбітра виконуватиме Сергій Цяцурін.
Нагадаємо, дебютний поєдинок у новоствореному турнірі Ворскла проведе у фінському Куопіо 22 липня. Початок зустрічі о 19:00. Матч-відповідь відбудеться 29 липня у Полтаві.
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