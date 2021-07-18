УЄФА оголосив рефері, які працюватимуть у поєдинку між фінською та українською командами.

Поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги конференцій між КуПС та Ворсклою обслуговуватиме бригада арбітрів з Білорусі на чолі з Дмитром Дмитрієвим, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Допомагати на лініях йому будуть Денис Ємельянчиков і Антон Ігнатюк. Роль четвертого арбітра виконуватиме Сергій Цяцурін.

Нагадаємо, дебютний поєдинок у новоствореному турнірі Ворскла проведе у фінському Куопіо 22 липня. Початок зустрічі о 19:00. Матч-відповідь відбудеться 29 липня у Полтаві.

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