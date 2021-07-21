КуПС – Ворскла: Максимов взяв 21 гравця на історичний матч в Лізі конференцій
Ворскла вирушила до фінського міста Куопіо, де розпочне свій єврокубковий шлях у сезоні 2021/22.
Головний тренер Юрій Максимов сформував склад з 21 футболіста, інформує офіційний сайт клубу. Серед них і зірковий новачок – форвард Адерінсола Есеола.
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Воротарі: Ткаченко, Різник, Ісенко
Захисники: Чеснаков, Бондаренко, Пердута, Яворський, Кушніренко, Якубу
Півзахисники: Скляр, Челядін, Кравчук, Пешіч, Луїзао, Кане, Амількар, Вакула, Пуцлін, Тілль
Нападники: Степанюк, Есеола.
Нагадаємо, Ворскла стане першим представником від України в історії Ліги конференцій. Гостьовий поєдинок з КуПСом відбудеться вже завтра, 22 липня, а матч-відповідь у Полтаві 29-го.
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