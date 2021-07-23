Головний тренер "зелено-білих" Юрій Максимов залишився незадоволений результатом першого поєдинку своєї команди у новому євротурнірі.

"Гра була агресивна, напружена. Прикро пропускати гол на останній хвилині і втрачати перемогу.

КуПС – Ворскла – 2:2 – відео голів та огляд матчу

КуПС добре контролював м'яч, комбінаційна команда.

Щодо погодніх умов... Вони однакові для обох команд. Ми не грали на таких полях, тому, можливо, якийсь мінус у цьому був", – сказав Максимов у коментарі YouTube-каналу Ворскли.

Нагадаємо, Ворскла не змогла втримати перемогу у виїзному поєдинку Ліги конференцій проти фінського КуПС, пропустивши на шостій доданій хвилині. Матч-відповідь відбудеться у Полтаві 29 липня.

КуПС – Ворскла: втрачена перемога, прикре дежавю, недобір очок у рейтинг України – суперечливий дебют у Лізі конференцій