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Купер звільнений з посади керманича збірної Узбекистану

11:09 416 Читать на русском
Купер звільнений з посади керманича збірної Узбекистану
Ектор Купер / Reuters

Культовий екс-тренер іспанської Валенсії Ектор Купер достроково завершив роботу зі збірною Узбекистану.

Футбольна асоціація Узбекистану попрощалася з головним тренером національної збірної. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Функціонери домовилися з Купером про припинення співправці за обопільною згодою. Аргентинець став тренер місцевої національної команди в серпні 2018 року. Тоді він підписав контракт за схемою 3+1. Узбекистан під керівництвом Купера провалився на Кубку Азії-2019, вилетівши на стадії 1/8 фіналу, а також у вересні програв збірній Палестини (0:2) стартовий матч другого етапу відбору на ЧС-2022.

Нагадаємо, що Ектор Купер працював із низкою аргентинських, іспанських та італійських клубів. Найбільших успіхів він досягнув із Валенсією, яку двічі виводив до фіналу Ліги чемпіонів на початку 2000-х.

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