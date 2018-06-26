Купер не вірить чуткам щодо можливого відходу Салаха зі збірної Єгипту

Головний тренер збірної Єгипту Ектор Купер прокоментував чутки щодо можливого відходу лідера команди Мохамеда Салаха через голову Чеченської Республіки Рамзана Кадирова.

"Не думаю, що це правда. Всі, хто прибули на чемпіонат світу-2018, і навіть ті, хто не поїхали сюди з командою, підтримують збірну Єгипту і цінують можливість виступати за національну команду. Так що не думаю, що це правда.

Салах може покинути збірну Єгипту через Кадирова, – ЗМІ

Я розчарований, що на цьому турнірі ми програли два матчі, пропустивши в кінцівці. Це роздратувало і розчарувало", – цитує Купера The Independent.