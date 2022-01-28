ЧС-2022, кваліфікація Південної Америки

Еквадор – Бразилія – 1:1

Голи: Торрес, 75 – Каземіро, 6

Вилучення: Домінгес, 15 – Емерсон, 20

Бразилія вже вийшла на чемпіонат світу і дограє відбір без турнірної мотивації. Еквадор продовжує боротьбу за путівку в Катар і має непогані шанси туди потрапити. Команда Густаво Альфаро несподівано йде третьою у загальній таблиці, ще й з солідним гандикапом.

ЧС-2022: список учасників фінальної частини

Старт зустрічі був багатим на події. Бразильці швидко відкрили рахунок – Каземіро заштовхав м'яч у сітку після розіграшу кутового. "Селесао" рвалися забити другий, але голкіпер Еквадору брутальним фолом зірвав атаку. Домінгес отримав заслужену червону картку за удар ногою в шию Куньї.

Бразилія недовго пограла у більшості. Через кілька хвилин Емерсон заїхав поміж ніг супернику, побачив перед собою другу жовту картку та пішов відпочивати. А ще через 10 хвилин бразильці могли залишитися вдев'ятьох. Аліссон вибивав м'яч і по інерції вдарив ногою по голові Еннеру Валенсії. Арбітр показав голкіперу червону, але після втручання VAR змінив її на жовту.

У наступний суперечливий епізод VAR чомусь не втрутився. Алекс Сандро заплів ноги опоненту у власному штрафному, але ні польові судді, ні відеопомічники не звернули увагу. Рефері додав до першого тайму 10 хвилин, однак просвистів раніше, взявши приклад з африканських арбітрів.

Еквадор краще завершив перший тайм і краще розпочав другий. Господарі навіть забили, але гол скасували – м'яч вийшов за межі поля. Потім еквадорці заробили пенальті, коли Еступіньян накрутив Дані Алвеса в штрафному та впав після контакту з Рафіньєю. Але знову втрутився VAR і пенальті скасували.

Еквадорці все ж досягли свого і зрівняли рахунок з кутового. У компенсований час господарі заробили ще один пенальті! Аліссон, вибиваючи м'яч, зніс форварда та отримав другу жовту. Однак VAR ще раз підказав головному рефері скасувати 11-метровий! І вдруге скасувати вилучення Аліссона!

Вогняна нічия. Бразилія втретє у відборі втратила очки, але лідерству Тіте нічого не загрожує. Еквадор посідає третє місце з 7 балами відриву від конкурентів.