Захисник Барселони Жюль Кунде не приховував свого обурення після перенесеного матчу проти Осасуни.

Француз пройшовся по організаторах, які, за його словами, не зважають на здоров'я гравців.

Барселона пропонує новий контракт вигнанцю Фліка за схемою провального чемпіона світу

Каталонці легко розібралися з Осасуною (3:0), але Кунде залишився незадоволеним датою проведення гри. Він вважає, що такі рішення завдають шкоди не лише Барселоні, а й суперникам.

"Я засмучений через дату цього матчу – це ненормально. Ми багато разів говорили, що календар переповнений, але нас ніхто не чує. Люди цього не розуміють, але це неповага не лише до нашого клубу. Осасуна теж постраждала. Наприклад, Будімір грав за збірну, не встиг відпочити і знову вийшов на поле.

Футболісти – не машини, нам потрібен час на відновлення. Ла Ліга та всі організації повинні це усвідомити", – приводить слова Кунде DAZN.

Нагадаємо, Барселона продовжує боротьбу з Реалом за чемпіонство Іспанії, випереджаючи мадридців на 3 бали.

Барселона отримала офіційну відповідь на скандальну заяву Осасуни, яка могла спричинити технічну поразку каталонців