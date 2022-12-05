"Я навіть сказав йому: тобі пощастило, що ти стояв не переді мною. Суддя сказав нам, що як тільки гра буде зупинена...

Історичний гол Жиру та дубль Мбаппе у відеоогляді матчу Франція – Польща – 3:1

Гравцям не дозволяється носити браслет чи намисто. Не можна також носити годинник або сонцезахисні окуляри. Це не дозволено. Я думав, що Жуль зняв її, але, виявилося, це було не так. Це наша провина", – цитує Дешама Get French Football News.

Нагадаємо, Кунде розпочав матч з Польщею із ланцюжком на шиї та грав із ним, аж поки асистент арбітра не помітив прикрасу на тілі футболіста. До слова, Англія розбила суперника з рахунком 3:1 і в 1/4 фіналу зустрінеться з Францією. Кунде відіграв всі 90 хвилин і вже у доданий час був замінений на Акселя Дісасі.

Франція розбила Польщу в 1/8 ЧС-2022 – Жиру став королем після диво-промаху, Мбаппе нівелював найкращий матч суперника