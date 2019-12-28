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Кумир тер Штегена спробує переманити його у свій клуб – на голкіпера Барселони претендує тріо грандів

10:58 311 Читать на русском
Кумир тер Штегена спробує переманити його у свій клуб – на голкіпера Барселони претендує тріо грандів
Марк-Андре тер Штеген / ВВС

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген увійшов до трансферних планів одразу трьох європейських грандів.

27-річний гравець потрапив у сферу інтересів Ювентуса, ПСЖ та Баварії, інформує Mundo Deportivo.

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Ювентус та ПСЖ прагнуть зробити німецького голкіпера своїм першим номером. Туринці готові продати кількох гравців, щоб зробити серйозну фінансову пропозицію Барселоні. ПСЖ вже почав шукати молодшу альтернативу 33-річному Кейлору Навасу і також готовий поборотися за зіркового воротаря.

Але головним претендентом на тер Штегена є Баварія. Легенда німецького клубу Олівер Кан, який був кумиром тер Штегена у дитинстві, прагне переманити його у Мюнхен на заміну 33-річному Нойєру. Із 2020 року Кан працюватиме у керівництві Баварії, а в майбутньому стане головою правління клубу, тож його слово буде вирішальним у трансферних справах.

До слова, контракт тер Штегена з Барселоною розрахований до червня 2022 року. Сума відступних за німецього голкіпера – 180 млн євро.

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