Рональд Куман поки що не може перебувати на лавці для запасних під час офіційних матчів Барселони, повідомляє El Partidazo de COPE.

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Відповідно, є ймовірність, що нідерландця не допустять до першого матчу Барселони в сезоні. Така ситуація трапилась через те, що "блаугранас" ще не до кінця "розійшлись" з Кіке Сетьєном – каталонці мають заплатити фахівцю компенсацію за дочасне розірвання контракту. Таким чином, федерація футболу Іспанії не зможе зареєструвати ні нового тренера, ні жодного новачка.

Нагадаємо, Куман на чолі "блаугранас" вже провів два товариські матчі, в яких Мессі і Ко двічі перемогли з рахунком 3:1. Перший офіційний матч Барселони в сезоні відбудеться 27 вересня проти Вільяреала.

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