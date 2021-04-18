"Це фантастичне відчуття. Ми дуже щасливі і заслужили виграти хоча б один титул у цьому сезоні. Клуб цього заслуговує. Це дуже важливий титул для команди в цілому, у рік змін.

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Команда завжди вірила в те, що щось виграє. Це щасливий день для всіх каталонців. Це заслужений успіх. Цього року ми внесли зміни в команду, але гравці проявили себе. Я підкреслюю ставлення команди, особливо в Кубку, в якому ми багато постраждали. Ми були голодними. У нас вже є титул в кишені, і ми йдемо по другий. Я почуваюся дуже щасливим.

Сподіваюсь, що це не остання гра Мессі в Кубку Іспанії у складі нашої команди. Ми хочемо, щоб він залишився з нами", – цитує Кумана Marca.

Нагадаємо, у фіналі Кубка Іспанії Барселона розгромила Атлетік з рахунком 4:0. Цей трофей став для Кумана першим на тренерському містку каталонців.

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