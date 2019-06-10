Куман назвав причини поразки Нідерландів у фіналі Ліги націй

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман поділився думкою щодо результату вирішального матчу Ліги націй.

"У нас було мало гольових моментів. Потрібно було зіграти більш цілісно, сьогодні з цим були проблеми. Ми розуміли, що повинні показати свій найкращий футбол, але не вийшло.

Можливо, ще не настав момент для того, щоб ця група гравців взяла трофей. Попереду нас чекає Євро, але я не хочу казати про своїх гравців нічого поганого. Я ними пишаюся. Сьогодні нам до перемоги трохи не вистачило, але в цілому для нас кампанія була позитивна.

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Ми очікували, що вони будуть дуже згуртованими, вони звикли так грати. Вони провели більше часу разом, ніж ми, і я думаю, що їх гра дозволила їм отримати максимальний результат, а це говорить про їх якість.

Ліга націй – це чудовий турнір. Ви бачили, як Португалія раділа, вигравши цей титул, як сильно ми хотіли перемогти. На груповому етапі була дуже напружена боротьба. Ідея організувати такий турнір була блискучою. Ми з нетерпінням чекаємо наступного розіграшу", – сказав Куман у післяматчевому коментарі офіційному сайту УЄФА.

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