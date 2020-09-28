"Ми повинні відзначити гру Ансу Фаті. Минулого тижня я трохи скаржився на те, що він не показав максимального рівня працездатності на тренуваннях. Йому лише 17 років, на нього чекає велике майбутнє, але він повинен поліпшити ситуацію. Іноді йому не вистачає концентрації.

Барселона – Вільяреал – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Одне з моїх критичних зауважень було в товариському матчі з Ельче – він не був достатньо хороший. Однак сьогодні він продемонстрував свій рівень. Він був добре мотивований і провів відмінну гру, і ми скористалися його якостями", – цитує Кумана Marca.

Нагадаємо, справжнім героєм зустрічі з Вільяреалом став Ансу Фаті. Молодий іспанець оформив дубль і заробив пенальті для Ліонеля Мессі.

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