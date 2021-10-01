За кілька годин до стартового свистка матчу ЛЧ Бенфіка – Барселона тренер гостей Рональд Куман вирішив грати за схемою 3-5-2, хоча до поєдинку команда тренувалась за іншим розташуванням, повідомляє Sport.es.

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Така зміна стала несподіванкою і для самих футболістів "блаугранас", які в підсумку і провалили задум нідерландського фахівця, програвши "орлами" з рахунком 0:3.

Нагадаємо, у ЛЧ Барселона після двох турів залишається на дні таблиці без очків, а в Ла Лізі команда Кумана поки може розраховувати лише на вихід до Ліги конференцій.

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