Сьогодні Педрі повернувся до тренувань з каталонцями. Лише 27 лютого він травмувався, а до клубного автобуса добирався за допомогою милиць. На відновлення мало піти 2-3 тижні. Схоже, до такого розвитку подій коуч Барселони не був готовий.

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"Є речі, які неможливо пояснити. Вчора вдень я був здивований. Педрі тренувався індивідуально, і сьогодні не відчував ніяких проблем. Подивимося, що буде на завтрашньому тренуванні. Думаю, він може потрапити в заявку на зустріч Кубка", – цитує Кумана ESPN.

Зауважимо, матч-відповідь Копа дель Рей проти Севільї запланований на завтра, 3 березня, о 22:00. У першому поєдинку андалусійці перемогли з рахунком 2:0.

До слова, 18-річний Педрі провів 37 матчів у складі "блаугранас" цього сезону, записавши до свого активу 3 голи та 4 асисти.

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