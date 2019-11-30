Куман: Збірна України – справді сильна команда, якщо виграла групу з Португалією

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував результати жеребкування Євро-2020 в ексклюзивному коментарі "Футбол 24".

"Передусім, якщо Україна виграла групу, де була Португалія, це означає, що це справді сильна команда. Зараз у нас достатньо часу для того, щоб підготуватися і повністю вивчити цю збірну.

Євро-2020: календар матчів збірної України

Шевченко змінив команду – у її складі виступають класні гравці. Наприклад, Ярмоленко, а також бразильські виконавці. Це робить Україну сильнішою і проти неї важче грати всім суперникам, у тому числі, Нідерландам", – зазначив Куман в ексклюзивному коментарі Футбол 24.

Нагадаємо, збірна України зіграє на Євро-2020 зі збірними Нідерландів, Австрії та переможцем шляху D Ліги націй або Румунією (у випадку її перемоги в шляху A Ліги Націй).

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників