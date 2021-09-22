Присутність нідерландця на лаві запасних не підлягає сумніву, повідомляє Mundo Deportivo.

Куман зачитав заяву та пішов із прес-конференції – черговий скандал у Барселоні

Керівництво "блаугранас" було вражене виступом Кумана на прес-конференції, але вирішило не підливати олії до вогню задля спокійної підготовки команди до чергового матчу чемпіонату. Змінити статус-кво може поразка від Кадіса. Тоді відставка 58-річного фахівця набуде реальних обрисів.

Нагадаємо, що тиск на Рональда Кумана посилився після серії невдалих результатів Барси. Каталонці в останніх чотирьох матчах в усіх турнірах лише раз перемогли, а також зазнали дошкульної поразки від Баварії у Лізі чемпіонів.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій