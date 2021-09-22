Куман зберіг мінімальний кредит довіри – скандальна прес-конференція не змінила статус
Головний тренер іспанської Барселони Рональд Куман керуватиме діями команди в поєдинку 6-го туру іспанської Ла Ліги проти Кадіса.
Присутність нідерландця на лаві запасних не підлягає сумніву, повідомляє Mundo Deportivo.
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Керівництво "блаугранас" було вражене виступом Кумана на прес-конференції, але вирішило не підливати олії до вогню задля спокійної підготовки команди до чергового матчу чемпіонату. Змінити статус-кво може поразка від Кадіса. Тоді відставка 58-річного фахівця набуде реальних обрисів.
Нагадаємо, що тиск на Рональда Кумана посилився після серії невдалих результатів Барси. Каталонці в останніх чотирьох матчах в усіх турнірах лише раз перемогли, а також зазнали дошкульної поразки від Баварії у Лізі чемпіонів.
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