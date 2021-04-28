"Ми здобули 15 перемог в останніх 17 матчах, а це майже половина чемпіонату. Це щось неймовірне. Так і повинно було статися, адже в іншому випадку ми не боролися б за чемпіонство. Ми взяли ситуацію в свої руки, і справа пішла краще. Команда відчуває впевненість, наша ефективність теж зросла. Якщо команда в порядку, то ми здатні досягати максимальних цілей.

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Гравці не думають, що справа зроблена. Я бачу це. Зараз багато хто може вважати нас фаворитами, але ми так не думаємо. Ми знаємо, як складно вигравати матчі, тому що кожна команда за щось бореться. Барселона усвідомила, що потрібно рухатися від матчу до матчу. Не потрібно сходити з розуму через те, що у нас є можливість виграти Ла Лігу. Важливий тільки завтрашній матч, ми повинні готуватися до складної гри.

Фаворитом є та команда, яка йде першою в чемпіонаті. Відповідно, зараз це не Барселона", – наводить слова Кумана Marca.

Зазначимо, що в разі перемоги в перенесеному матчі 33-го туру Ла Ліги Барселона очолить турнірну таблицю – Атлетіко та Реал зробили подарунок каталонцям на вихідних, синхронно втративши очки.

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