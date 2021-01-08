Куман: Забивати три голи у кожному матчі – це ненормально для Мессі
21:05 - Читать на русском
Тренер Барселони Рональд Куман оцінив нинішній рівень гри Ліонеля Мессі.
"Мессі – переможець. Йому подобається тренуватися і грати. Я теж злюся, якщо програю.
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Лео, з першого дня свого повернення з канікул, зробив максимум для цієї команди. В останньому матчі він дуже допоміг нам виграти. Забивати по три голи в кожній грі – ненормально для нього", – цитує Кумана Marca.
У нинішньому сезоні Ла Ліги Мессі провів 16 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та двома асистами.
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