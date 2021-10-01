"Найкращий для мене момент у клубі – підписання контракту з Барсою, а найгірший – відхід Мессі.

"Мені набридло захищатись", – Куман відповів на запитання про потенційне звільнення з Барселони

Я не знаю, чи зможе новий тренер витягнути більше матчів. У нас в команді багато молоді. Дуже важлива система, крім того, багато зараз травмованих. Завдання тренера грати з тими футболістами, які доступні. Якби у мене був мішок грошей, то Мессі був би вже тут", – цитує Кумана Marca.

Нагадаємо, через фінансові обмеження Ла Ліги Мессі не зміг продовжити контракт з Барселоною та перебрався в ПСЖ.

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