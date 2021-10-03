Президент клубу Жоан Лапорта врахував переповнений лазарет, коли вирішив дати нідерландцю останній шанс, інформує Sport.es.

Динамо та Реал визначать долю Кумана в Барселоні – Лапорта був змушений видати тренеру брехливий вотум довіри

Розмова відбулася ще перед матчем проти Атлетіко, тому поразка не надто вплинула на перспективи Кумана. Барселоні ще й допомагає двотижнева пауза на матчі збірних. Наразі від травм відновлюються 4 гравців – Агуеро, Дембеле, Альба та Педрі. Лапорта сподівається, що з їхнім поверненням команда зможе показувати кращі результати.

Нагадаємо, що зараз Барселона посідає дев'яту сходинку Прімери, а в Лізі чемпіонів зазнала розгромних поразок від Баварії та Бенфіки по 0:3.

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