Куман втримався завдяки кадровій катастрофі Барселони – після збірних очікується потужне підсилення
Головний тренер Барселони Рональд Куман розраховує виправити ситуацію, коли повернуться травмовані зірки.
Президент клубу Жоан Лапорта врахував переповнений лазарет, коли вирішив дати нідерландцю останній шанс, інформує Sport.es.
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Розмова відбулася ще перед матчем проти Атлетіко, тому поразка не надто вплинула на перспективи Кумана. Барселоні ще й допомагає двотижнева пауза на матчі збірних. Наразі від травм відновлюються 4 гравців – Агуеро, Дембеле, Альба та Педрі. Лапорта сподівається, що з їхнім поверненням команда зможе показувати кращі результати.
Нагадаємо, що зараз Барселона посідає дев'яту сходинку Прімери, а в Лізі чемпіонів зазнала розгромних поразок від Баварії та Бенфіки по 0:3.
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