Барселона у своєму офіційному Twitter оголосила список гравців, що вирушать на поєдинок 18-го туру Ла Ліги проти Гранади.

Атлетіко – Атлетік: матч офіційно перенесений через жахливий снігопад

В обойму потрапив і 17-річний талант "блаугранас" Ілайш Моріба, якого ще називають новим Погба. Для хавбека, який має найбільшу зарплату в історії академії Барси (близько 2 млн євро), це перше потрапляння в заявку на поєдинок Прімери.

Зустріч з Гранадою, яка відбудеться сьогодні, 9 січня, о 19:30, через травми пропустять Фаті, Коутінью, Піке та Роберто, Лангле не зіграє через дискваліфікацію. А от Матеус Фернандес може отримати шанс вийти на поле вперше у сезоні в Ла Лізі.

Вибори президента Барселони: соціологи назвали переможця, вирок для Мессі та Неймара