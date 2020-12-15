"Його статистика вражає всіх. У світі більше не існує гравця, який зробив би цей клуб ще більш ефективним.

Мессі не контактував з жодним клубом щодо трансферу, – Goal

Наша атака дуже сильно залежить від Ліонеля Мессі", – цитує компліменти Рональда Кумана Marca.

Зауважимо, зірковий аргентинець у поточному сезоні провів 15 поєдинків за каталонців у всіх турнірах, відзначившись вісьмома голами та чотирма асистами. Сама Барселона не демонструє хороший результат у Ла Лізі – 8 сходинка та відставання на 9 пунктів від лідера.

Мессі заважає Барселоні, "прокляття" Конте та монументальні Рамос і Холанд – 10 уроків групового етапу ЛЧ