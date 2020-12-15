Куман вкотре не стримувався у компліментах Мессі – незамінність вирішила все
Головний тренер Барселони Рональд Куман відзначив важливість Ліонеля Мессі для каталонського клубу.
"Його статистика вражає всіх. У світі більше не існує гравця, який зробив би цей клуб ще більш ефективним.
Мессі не контактував з жодним клубом щодо трансферу, – Goal
Наша атака дуже сильно залежить від Ліонеля Мессі", – цитує компліменти Рональда Кумана Marca.
Зауважимо, зірковий аргентинець у поточному сезоні провів 15 поєдинків за каталонців у всіх турнірах, відзначившись вісьмома голами та чотирма асистами. Сама Барселона не демонструє хороший результат у Ла Лізі – 8 сходинка та відставання на 9 пунктів від лідера.
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