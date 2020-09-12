Луїс Суарес та Артуро Відаль не потрапили до заявки Барселони на товариський матч проти Хімнастіка, повідомляє офіційний твіттер каталонців.

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За інформацією Mundo Deportivo, Куман не розраховує на обох гравців у наступному сезоні, що вкотре продемонстрував заявкою на контрольний матч. І Суарес, і Відаль близькі до продовження кар'єри у Серії А: уругваєць може приєднатись до Роналду в Ювентусі, а чилієць перебуває за крок від трансферу в Інтер.

Зазначимо, що у минулому сезоні Ла Ліги Відаль провів 33 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та двома асистами. Суарес же відіграв 28 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 8-ма асистами.

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