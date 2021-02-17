"Результат справді відображає те, наскільки гравці ПСЖ були чудові. Вони були значно ефективніші за нас.

Барселона – ПСЖ – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Перша половина була набагато більше збалансованою, і за рахунку 1:0 Усман мав шанс доводити його до 2:0. У нас були проблеми в обороні у другому таймі, ПСЖ продемонстрував, що міцніший фізично. Нічого не залишається, як визнати, що в другому таймі вони набагато нас переважали.

Вони показали, що в них більш цілісна команда. Приймаємо це. Але ми повинні покращити нашу гру. Ми знали, що таке може трапитися, оскільки граємо проти сильного суперника", – цитує Кумана офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що "блаугранас" завдяки пенальті Мессі відкрили рахунок у протистоянні з ПСЖ, але потім пропустили чотири м'ячі від Мбаппе (тричі) та Кіна.

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