"Нормально, що Мессі сумує, коли один з його друзів залишає клуб. Лео був прикладом для всіх на тренуваннях і в матчах.

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Жодного разу не бачив, щоб він був не готовий до сезону. Він проявив прихильність. У мене немає ніяких сумнівів в цьому плані", – наводить слова Кумана Marca.

Нагадаємо, Суарес, незважаючи на своє бажання залишитись, був змушений покинути Барселону і напередодні став гравцем мадридського Атлетіко. Екс-партнер уругвайця Ліонель Мессі у одній з соцмереж висловився на підтримку Луїса, звинувативши керівництво "блаугранас" у неповазі до своїх гравців. Цей пост згодом мало не переріс у флеш-моб – багато футболістів (Неймар, Дані Алвес, Ахмед Мідо) виступили на захист екс-форварда Барселони.

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