Травми продовжують переслідувати "ораньє": після пошкодження Браяном Броббі підколінного сухожилля наставник збірної Нідерландів Рональд Куман вирішив викликати форварда Болоньї Джошуа Зіркзеє. Про це інформує Voetbal International. Зіркзеє став відкриттям сезону і привернув увагу Мілана – у 34 матчах чемпіонату Італії він забив 11 голів і оформив 4 асисти.

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Спочатку зірка Болоньї не отримав виклик на Євро-2024 через незначну травму, яку отримав наприкінці сезону. Це рішення викликало великі суперечки в Нідерландах. Куман пояснив своє рішення тим, що хотів викликати виключно здорових гравців і зробив виняток тільки для Френкі де Йонга.

Джошуа відправився у відпустку в Маямі і тепер буде змушений терміново летіти до тренувального табору "ораньє" у Вольфсбурзі.

Нагадаємо, що Броббі отримав травму на тренуванні збірної після зіткнення з Маттейсом де Лігтом.

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