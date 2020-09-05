Куман відсторонив Суареса та Відаля від командних тренувань – обидва гравці близькі до відходу з Барселони
Новий тренер Барселони Рональд Куман відразу дав зрозуміти, на кого з гравців він розраховує.
Нідерландський фахівець порадив Луїсу Суаресу та Артуро Відалю тренуватися окремо від решти команди, інформує журналіст ESPN Мої Льоренс.
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Обидва гравці за крок від переходу в інші клуби. Відаль вже нібито домовився з Інтером, а Суареса активно сватають в Ювентус. Куман хоче, щоб у тренувальному процесі брали участь виключно ті гравці, які залишаться в команді на наступний сезон.
Зазначимо, що Відаль та Суарес були лідерами Барселони у минулій кампанії. Уругваєць провів 36 матчів, записавши до свого активу 21 гол та 12 асистів. Статистика чилійця – 46 матчів, 8 голів та 3 гольові передачі.
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