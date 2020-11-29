"Важлива перемога, вона була нам потрібна. У нас залишилося 6 ігор до кінця року, і ми хочемо виграти їх, щоб піднятися в чемпіонаті. У нас були моменти, ми їх реалізували. Я щасливий.

Гармата Грізманна та зворушливий перфоманс Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Осасуна – 4:0

Ситуація для нас складна, нам не вистачає очок. До кінця року у нас непростий календар, ми більше не можемо дозволити собі поразок. Вчорашня поразка Реала – приклад того, як виникають складнощі, якщо гра не дається. Атлетіко сильний. Сезон довгий, багато що може статися.

Грізманн? Сьогодні він дуже добре себе показав. Він той гравець, що нам потрібен, – він бореться, працює, він ефективний. Грізманн не змінився, він завжди працював на максимум. Гол додасть йому впевненості.

Перфоманс Мессі? Я не знав, що він підготував це, але цього слід було очікувати. Відмінний жест, чудовий момент", – наводить слова Кумана Marca.

Зазначимо, що Барселона влаштувала погром Осасуні (4:0) у день свого 121-річчя. Ця пермога дозволила каталонцям набрати 14 очок та піднятись на 7 місце у турнірній таблиці.

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