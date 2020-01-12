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Куман відмовився очолити Барселону

21:23 594 Читать на русском
Куман відмовився очолити Барселону
Рональд Куман / Getty Images

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман відповів відмовою на запрошення Барселони.

Колишній гравець "блаугранас" вирішив продовжити роботу у рідній збірній, інформує Marca.

Барселона готує два варіанти заміни Вальверде після відмови Хаві

Після невдачі з Хаві Барселона зробила Куману пропозицію замінити Ернесто Вальверде вже зараз, однак нідерландський фахівець відмовився. Він планує виступити на Євро-2020 зі збірною Нідерландів і лише після цього розглянути варіант з поверненням на Камп Ноу у статусі тренера. У контракті Кумана з "помаранчевими" є окремий пункт, що дозволяє припинити співпрацю достроково, якщо надійде запрошення від Барселони.

Нагадаємо, збірна Нідерландів є суперником України у груповому етапі Євро-2020.

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