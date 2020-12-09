Головний тренер Барселони Рональд Куман поки не може знайти повного взаєморозуміння зі своїми підопічними.

Ігрова схема Барселони 4-2-3-1 не знайшла прихильності серед футболістів "блаугранас", повідомляє Diario Sport. Гравці переконані, що таке розташування гравців негативно впливає на гру, адже багатьом виконавцям доводиться грати на незвичних для себе позиціях.

Дубль Роналду у відеоогляді матчу Барселона – Ювентус – 0:3

Рональд Куман не піддається на негатив від своїх підопічних і відмовляється повертатись до схеми 4-3-3, яка є звичнішою для гравців. Ліонель Мессі також незадоволений своєю роллю на полі, адже йому доводиться опускатись за м'ячем ближче до центра поля.

У Ла Лізі Барселона розташувалась на 9-й сходинці, а у Лізі чемпіонів каталонці вийшли у плей-офф з другого місця, поступившись Ювентусу.

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