"Найкращі ігри – це ті, в яких у нас була хороша інтенсивність в поєднанні з рухом м'яча, де наш півзахист діяв якісно.

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Ми дуже добре проявили себе в грі проти Юве на виїзді (2:0) та в матчі проти Атлетіка (3:2), незважаючи на поганий початок. Ми домінували і створювали моменти.

Ідеальний матч – це складно, тому що завжди є моменти, які можна покращити. Але в цих матчах ми діяли на своєму найкращому рівні", – цитує Кумана Mundo Deportivo.

Зауважимо, вже сьогодні, 9 січня, Барса зіграє з Гранадою в рамках 18-го туру Прімери. Початок матчу о 19:30.

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