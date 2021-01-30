Керманич "блаугранас" впевнений, що центрбек в будь-якому разі переїде на Камп Ноу – в січні чи влітку, повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона страждає від конфлікту керівництва – яблуком розбрату став Гарсія

Куман вважає нинішній сезон перехідним. Проте, впевнений, що без підсилення оборони Барселона не зможе претендувати на трофеї цьогоріч. Ентренадор каталонців намагається переконати клубних босів у необхідності підписання Гарсії прямо зараз. Він не розраховує на Самюеля Умтіті, оскільки чемпіон світу є постійним "клієнтом" лазарету. Натомість рівень гри 21-річного Оскара Мінгеси не влаштовує нідерландця. Крім того, до квітня не гратиме основний центрбек Барси Жерар Піке.

Нагадаємо, що Ерік Гарсія стане вільним агентом після сезону 2020/21 і вже може вести перемовини із зацікавленими клубами. Також Барселона могла б викупити його в зимове трансферне вікно за символічні відступні, але через фінансові негаразди такий сценарій є проблематичним.

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