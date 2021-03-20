"Є президент і є майбутнє. Важливо мати когось на чолі, бо це дає спокій як всередині, так і за межами клубу. Тепер наша черга грати добре і робити все для цього.

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Дуже важливо, що президентом став саме Лапорта. Для президента важливо виділити роботу, яку ми робимо. Він уже сказав після гри в Парижі, що впевнений у мені – для мене це дуже важливо", – цитує Кумана Sport.es.

Нагадаємо, Куман очолив "блаугранас" влітку, замінивши Кіке Сетьєна. Барса вилетіла з Ліги чемпіонів, але пробилась у фінал Кубка Іспанії. Після 27-ми турів Ла Ліги команда Кумана розташувалась на другій сходинці, відстаючи від Атлетіко на 4 очки.

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