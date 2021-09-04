"Для мене це важливо, прекрасна можливість. Грати за найбільший клуб у світі – неймовірно. Сподіваюся, буду тішити команду та вболівальників і зможу показати свої якості в Барсі, хоч це буде нелегко.

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У мене завжди були хороші відносини з Куманом у збірній Нідерландів, і ми багато разів говорили про тактику та інших футбольні речі. Для мене Куман – дуже хороший тренер, і він вірить в мене, в мої якості. Поїхати в Барсу і знову попрацювати з ним – особлива подія.

Він сказав, що йому потрібен нападник нового типу. Він знає мої якості", – цитує де Йонга Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Барса орендувала 31-річного нападника у Севільї. У минулому сезоні де Йонг провів 48 матчів у всіх змаганнях у складі Севільї, записавши до свого активу 9 голів та асист.

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