"Я трохи злий. Це могло бути катастрофою. Ми грали з вогнем сьогодні. На щастя, це не коштувало нам очок, але це могло бути катастрофою. Відчуття терміновості зникло. Гравці почали робити речі на 10–15 відсотків гірше.

Ми не повинні мати стільки проблем тут, навіть наприкінці гри. Потім я мушу додати п’ятого захисника для додаткової висоти й сили. Це не те, що ти хочеш робити, але я хочу вигравати", – цитує Кумана GOAL.

Окремо наставник відзначив гру Мемфіса Депая: "Ми можемо радіти, що він був там. Він забив два дуже хороші голи – перший і останній. Він може цим пишатися. У нас також є історія. Я підтримував його у період, коли інші цього не робили, але він доводить поза всяким сумнівом, що досі є найкращим нападником".

Нагадаємо, що Нідерланди з величезним трудом впорались з Литвою у матчі відбору до ЧС-2026. Нідерланди здобули швидке лідерство завдяки голам Мемфіса Депая та Куінтена Тімбера – вже на 33-й хвилині рахунок був 2:0. Однак Литва приголомшила гостей, зрівнявши рахунок ще до перерви. Лише гол Депая на 63-й хвилині врятував "ораньє" від втрати очок.

