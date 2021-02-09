"Мессі на обкладинці журналу у формі ПСЖ? Я не знаю, чому вони це роблять. Якщо вони хочуть поговорити про Лео і його майбутнє, нехай говорять. Тренеру Ліона дуже подобається преса, про мене так не можна сказати.

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Що нам потрібно зробити перш за все, так це підготуватися до матчу з Севільєю та Алавесом, а у вівторок ми зіграємо в Лізі чемпіонів з ПСЖ. Там і побачимо", – цитує Кумана Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що чинний контракт Мессі з Барсою завершується влітку, тому чутки навколо його майбутнього не вщухають, що не надто подобається тренеру "блаугрнас".

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