У понеділок каталонці відновили тренування перед стартом сезону 2020/21, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Під керівництвом Рональда Кумана працювали 19 гравців. Задля профілактики коронавірусу вони займалися індивідуально. Заняття пропустив Іван Ракітіч – хорват на фінішній прямій трансферу до Севільї. Натомість Ліонель Мессі, який наполягає на завершенні виступів за Барсу, проігнорував тренування за власною ініціативою.

Нагадаємо, що аргентинець пішов на відкриту конфронтацію з босами "блаугранас". Нападник висловив побажання безкоштовно покинути Камп Ноу, але каталонці наполягають на необхідності виплати клаусули в розмірі 700 млн євро.

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