Новоспечений тренер Барселони хотів бачити у таборі каталонців Ромелу Лукаку, повідомляє каталонский телеканал Esport3.

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Цю ідею нідерландського фахівця не підтримали у керівних колах Барси через складну фінансову ситуацію, спричинену наслідками пандемії. Куман розраховував, що 27-річний бельгієць стане достойною заміною для Луїса Суареса.

У минулому сезоні Серії А Лукаку провів 36 матчів, в яких відзначився 23-ма голами та трьома асистами. Нагадаємо, свого часу Куман та Ромелу разом працювали у Евертоні.

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