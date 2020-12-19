"Ми зробили найскладніше – не притискалися до воріт і забили два м'ячі, але потім нам не вдалося зберегти концентрацію. Ми втратили багато м'ячів, не контролювали гру в обороні на багатьох етапах гри.

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Валенсія добре захищалася, позаду було багато гравців. Це правда, що у нас було не так багато моментів і ми грали дуже нестабільно. Мене більше турбує те, що мої гравці завжди повинні знати, як потрібно діяти. Бувають моменти, коли не так важливо добре зіграти, скільки вміти довести гру до кінця.

Ми досі не попрощалися з чемпіонськими амбіціями. Ми перебуваємо досить далеко один від одного, але ще багато що належить зробити. Становище може змінитися за два місяці. Ви повинні боротися і намагатися повернути очки", – цитує Кумана AS.

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