Міралем П'яніч, Самюель Умтіті та Філіппе Коутінью опинилися поза заявкою Барселони на перший офіційний матч сезону. Також проти команди із Сан-Себастьяна не зіграє і талант молодіжки Алекс Кольядо, оренда якого в інший клуб зірвалася. Рональд Куман продовжує натякати вказаним гравцям, що не розраховує на них. Вочевидь, їм все ще спробують підшукати інші клуби до закриття трансферного вікна.

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Не вийдуть на поле також тер Штеген, Дембеле, Фаті, Мінгеса та Агуеро. Усі вони травмовані, а аргентинець ще й не зареєстрований Ла Лігою як гравець Барси. Натомість у списку є новачки – Рей Манай, Ерік Гарсія і Мемфіс Депай, які успішно заявлені на сезон 2021/22. Де Йонг, Лангле і Гаві, які мали певні проблеми зі здоров'ям, встигли відновитися.

Матч Барселона – Реал Сосьєдад стартує 15 серпня о 21:00 за Києвом.

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