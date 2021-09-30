Наставник Барселони Рональд Куман змушений був знімати з гри Жерара Піке вже на 33-й хвилині матчу ЛЧ проти Бенфіки.

У дебюті поєдинку центрбек Барси отримав попередження, після чого почав помилятися та нервувати. Як наслідок, вже на 33-й хвилині гри наставник зняв Піке, перевівши в центр захисту Френкі де Йонга.

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"Я змушений був замінити Жерара. У Бенфіки є чимало швидких гравців, а він мав жовту картку і ледь не отримав другу. В такій ситуації був величезний ризик залишитися в меншості. Вважаю, що з Френкі в центрі захисту Барселона повернула собі м'яч, домінувала і створювала моменти, щоб забити", – цитує Кумана AS.

Зазначимо, 34-річний Піке отримав жовту картку за фол проти Романа Яремчука. Матч Бенфіка – Барселона завершився перемогою лісабонців з рахунком 3:0. "Синьо-гранатові" після двох турів ЛЧ посідають останнє місце в групі, не набравши жодного очка і маючи ганебну різницю м'ячів 0:6.

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