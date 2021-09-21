"Перед матчем, особливо домашнім, думаєш про перемогу. Але вже на початку гри все ускладнилося. Нам довелося з другої хвилини грати проти команди, яка вбивала час. Хочу відзначити енергію, з якою ми грали до кінця. Звичайно, ми хотіли досягнути більшого, але після провального старту це було нелегко.

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У нас не було вільних зон, і ми не могли використовувати низькорослих футболістів, але ми могли відправити високих гравців в штрафний майданчик. Треба боротися до кінця, вигравати підбори. Ми зрівняли рахунок, добре граючи, але шкода, що це сталося надто пізно. Араухо – справжній професіонал, у нього похвальне ставлення до справи. Як і всі футболісти, він витратив багато сил. Так і треба працювати", – наводить слова Кумана Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Барселона врятувала нічию в матчі з Гранадою (1:1) завдяки голу Араухо на 90-й хвилині. Після цього поєдинку каталонці розташувались на сьомому місці з 8 пунктами, а Гранада з 3 очками залишилась сімнадцятою.

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