"Рікарду потрібно набрати м'язову масу. Мені подобаються гравці, які кожного дня намагаються стати кращими і обома руками хапаються за можливість прогресувати.

У роздягальні Барселони завівся ''пацюк'' – його відсторонили від матчів

На позиції півзахисника у нас висока конкуренція, але, можливо, на тренуваннях Пуч робить недостатньо, щоб змінити думку тренера. Зараз важлива не тільки майстерність. Потрібно і багато інших речей", – цитує Кумана Diario Sport.

Раніше видання El Pais переконувало, що Пуч "зливав" інформацію з роздягальні Барси у ЗМІ, чим 21-річний гравець розгнівав тренера каталонців.

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