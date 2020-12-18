Куман пояснив, чому Пуч не потрапляє до складу Барселони – раніше ЗМІ назвали молодого таланта "пацюком"
Наставник Барселони Рональд Куман не має упередженості до молодого таланта каталонців Рікарда Пуча.
"Рікарду потрібно набрати м'язову масу. Мені подобаються гравці, які кожного дня намагаються стати кращими і обома руками хапаються за можливість прогресувати.
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На позиції півзахисника у нас висока конкуренція, але, можливо, на тренуваннях Пуч робить недостатньо, щоб змінити думку тренера. Зараз важлива не тільки майстерність. Потрібно і багато інших речей", – цитує Кумана Diario Sport.
Раніше видання El Pais переконувало, що Пуч "зливав" інформацію з роздягальні Барси у ЗМІ, чим 21-річний гравець розгнівав тренера каталонців.
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