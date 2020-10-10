"Відключитися від існуючого тиску досить легко, тому що у ці вихідні у нас немає ігор. Це дає нам можливість краще підготуватися до матчів проти Хетафе, Ференцвароша і Реала. До наступної паузи на матчі збірних пройде багато матчів. І зараз саме час планувати підготовку до цих матчів і тренувальний процес.

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Мета – перемагати в кожній грі. Це не просто. Хетафе показав, що може максимально ефективно використовувати свою систему гри, щоб досягати результату. Я бачив, як вони грали проти Аякса. Це буде непростий матч.

Сподіваюся, що футболісти повернуться зі збірних без проблем зі здоров'ям. Ми постараємося перемогти Хетафе, а потім підготуватися до наступного важкого матчу", – поділився Куман у коментарі AS.

Зазначимо, що Барселона зіграє з Хетафе 18 жовтня, через 2 дні зустрінеться з Ференцварошем, а вже 25-го числа проведе перше Ель Класіко під керівництвом Кумана.

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