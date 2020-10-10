Куман пояснив, чому перерва на матчі збірних підуть Барселоні на користь
Головний тренер Барселони Рональд Куман поділився думками щодо підготовки команди під час перерви на матчі збірних.
"Відключитися від існуючого тиску досить легко, тому що у ці вихідні у нас немає ігор. Це дає нам можливість краще підготуватися до матчів проти Хетафе, Ференцвароша і Реала. До наступної паузи на матчі збірних пройде багато матчів. І зараз саме час планувати підготовку до цих матчів і тренувальний процес.
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Мета – перемагати в кожній грі. Це не просто. Хетафе показав, що може максимально ефективно використовувати свою систему гри, щоб досягати результату. Я бачив, як вони грали проти Аякса. Це буде непростий матч.
Сподіваюся, що футболісти повернуться зі збірних без проблем зі здоров'ям. Ми постараємося перемогти Хетафе, а потім підготуватися до наступного важкого матчу", – поділився Куман у коментарі AS.
Зазначимо, що Барселона зіграє з Хетафе 18 жовтня, через 2 дні зустрінеться з Ференцварошем, а вже 25-го числа проведе перше Ель Класіко під керівництвом Кумана.
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