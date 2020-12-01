"Це буде складна гра, де будуть якісні футболісти зі швидкістю попереду. Наш захист повинен бути сконцентрованим. Ми маємо контролювати їхню наступальну гру і вдарити по тих слабких місцях, які знайдемо.

Ребров знайшов позитив у провальних виступах Ференцвароша у Лізі чемпіонів

Вони добре зіграли проти Юве з п'ятьма захисниками і навіть у доданий час вони грали внічию, але в підсумку програли. Найголовніше – вийти у плей-офф. Ми вже досягли цього в Києві, але менталітет Барси полягає у перемозі в кожній грі. Ми хочемо бути першим в групі, і у нас є три очки переваги над Ювентусом. Зрештою, нам ще треба зіграти два матчі", – цитує Кумана Marca.

Зауважимо, Ференцварош, як і Динамо, втратив шанси на вихід у плей-офф ЛЧ, проте ще побореться за вихід в 1/16 Ліги Європи. Вже завтра, 2 листопада, команда Реброва протистоятиме Барселоні. Початок матчу о 22:00.

ЛЧ: грандіозна інтрига навколо Шахтаря, справжня "група смерті", Динамо та Ребров чекають подарунків, а Зінченко – шансу