Нетипова порція мотивації від тренера Барселони не допомогла команді пройти ПСЖ.

Світлина із зображення зірки ПСЖ Кіліана Мбаппе висіла у роздягальні Барселони перед матчами 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє Get French Football News.

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Така ініціатива від наставника "блаугранас" Рональда Кумана була спрямована на те, щоб нагадати каталонцям, що Кіліан є ключовою небезпекою у складі парижан.

Нагадаємо, план Кумана провалився, Мбаппе забив Барсі 4 м'ячі, і ПСЖ за сумою двох матчів (5:2) пройшов у чвертьфінал ЛЧ.

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