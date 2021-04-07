Куман повісив фото Мбаппе у роздягальні Барселони перед фатальним матчем Ліги чемпіонів
19:14 - Читать на русском
Нетипова порція мотивації від тренера Барселони не допомогла команді пройти ПСЖ.
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Кіліан Мбаппе 32’
Кіліан Мбаппе 65’
Мойзе Кін 70’
Кіліан Мбаппе 85’
32’ Кіліан Мбаппе
65’ Кіліан Мбаппе
70’ Мойзе Кін
85’ Кіліан Мбаппе
Світлина із зображення зірки ПСЖ Кіліана Мбаппе висіла у роздягальні Барселони перед матчами 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє Get French Football News.
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Така ініціатива від наставника "блаугранас" Рональда Кумана була спрямована на те, щоб нагадати каталонцям, що Кіліан є ключовою небезпекою у складі парижан.
Нагадаємо, план Кумана провалився, Мбаппе забив Барсі 4 м'ячі, і ПСЖ за сумою двох матчів (5:2) пройшов у чвертьфінал ЛЧ.
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